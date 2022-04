CorSera – Bologna-Inter, Inzaghi in silenzio alla vigilia ma per stasera ha un’idea

Il focus del quotidiano a proposito delle possibili scelte di formazione del tecnico per il recupero di questa sera

Poche ore ancora e la classifica di Serie A non avrà più quell'asterisco in vetta. L'Inter a Bologna si gioca la chance di tornare in vetta in solitaria a quattro giornate dal termine, per cui la concentrazione del gruppo è altissima.

Dal ritiro nerazzurro emergono alcune indiscrezioni di formazione, nonostante il mancato appuntamento in conferenza stampa tra Inzaghi e i cronisti alla vigilia. Spiega il Corriere della Sera: "Rimasto in silenzio alla vigilia, Inzaghi non ha intenzione di cambiare. Poco turnover, se non addirittura nulla, e spazio alla formazione titolare. L’idea è sfruttare la vena di Lautaro, quattro bellissimi gol nelle ultime tre partite. Unico ballottaggio attivo quello tra Correa e Dzeko. Il recupero cade in un buon momento di forma per i nerazzurri, il Bologna è imbattuto da quattro gare, inorgoglito dai pareggi in trasferta con Milan e Juve".