Bologna-Inter, Medel tornato in gruppo: oggi il rientro di 3 nazionali

Il report dell'allenamento del Bologna in vista della gara in programma sabato contro l'Inter

"Gary Medel è rientrato al lavoro con i compagni questa mattina in preparazione alla sfida con l’Inter, mentre in giornata torneranno in città anche Ibrahima Mbaye, Musa Barrow e Takehiro Tomiyasu dopo gli impegni in Nazionale. I rossoblù di Mihajlovic hanno svolto una seduta tecnica in una bella mattinata soleggiata".