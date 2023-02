Bologna-Inter, moviola. Casarin: “Orsato prende due provvedimenti tecnici esemplari”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Casarin analizza la direzione arbitrale di Daniele Orsato in Bologna-Inter. "All’inizio di Bologna-Inter Daniele Orsato ha preso, in area dell’Inter, due provvedimenti tecnici esemplari che tutti gli altri colleghi dovrebbero adottare cancellando finalmente i dubbi seminati negli ultimi anni per casi simili. In particolare mai calcio di rigore per contatto casuale e involontario del pallone sul braccio di Darmian in caduta da perdita di equilibrio".