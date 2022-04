Bologna-Inter, pagelle TS: Radu da 3. Insufficiente anche tutto l’attacco

Queste le pagelle di Tuttosport su Bologna-Inter: molto basso ovviamente il voto per il portiere nerazzurro

Sono diverse le insufficienze secondo Tuttosport tra le file dell'Inter per la partita di ieri sera contro il Bologna. Il voto più basso è ovviamente per Andrei Radu, giudicato dal quotidiano con un 3: "In altri tempi, la sua papera, sarebbe andata nella sigla di “Mai dire Gol”. Purtroppo non c’è nulla da ridere, anche perché stringe il cuore vederlo disperarsi dopo l’accaduto. Coraggio".