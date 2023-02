Pistocchi: “Inter, giocatori sotto tono. Thiago Motta? Più bravo di Inzaghi”

"Il Bologna infligge all’Inter la 7^ sconfitta in campionato, 22 i gol subiti in trasferta: decide Orsolini su un errore in uscita di D'Ambrosio. I padroni di casa mostrano idee di gioco e qualità- ottimo Schouten- nell’Inter gioco e giocatori sotto tono". Questo il breve commento di Maurizio Pistocchi, giornalista, in merito alla sconfitta dell'Inter sul campo del Bologna a causa del gol di Riccardo Orsolini. "Bravo, più di Inzaghi", ha poi risposto il giornalista alla domanda di un tifoso in merito a Thiago Motta.