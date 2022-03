Bologna-Inter slitta a maggio? A logica la prima data utile sarebbe questa

Dopo il ricorso le parti avranno un altro mese per presentare le proprie tesi, e solo successivamente arriverà il verdetto

Come riportato, l'Inter ha presentato ieri un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la gara contro il Bologna, non disputata lo scorso 6 gennaio per i diversi casi di Covid negli emiliani. Questo il possibile esito secondo il Corriere dello Sport: "Difficile che alla squadra nerazzurra venga accontentata. Ma saranno, comunque, necessari dei tempi tecnici per fissare la data del recupero. Dopo il ricorso, infatti, le parti avranno un altro mese per presentare le proprie tesi, e solo successivamente arriverà il verdetto. A logica, insomma, la prima data utile sembra essere il 27 aprile, ma si potrebbe pure slittare a maggio".