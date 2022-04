Bologna-Inter, Inzaghi paga anche la scelta Dimarco. GdS: “Ha dato e tolto”

Il focus sulla prestazione del difensore nerazzurro anticipato in occasione dell'1-1 da Arnautovic

La situazione dell'infermeria non ha di certo aiutato Simone Inzaghi nelle scelte di formazione per Bologna-Inter. Il tecnico, tra le altre cose, è stato chiamato a gestire un affaticamento di Alessandro Bastoni, scegliendo di inserire nuovamente Dimarco.

La prestazione dell'ex Hellas Verona è finita nel mirino della Gazzetta dello Sport: "Non sappiamo con certezza se la cosa sia stata voluta, ma presumiamo di sì, perché si è ripetuta per due volte e nella prima occasione è arrivato l’1-1. Cross da sinistra di Barrow sul secondo palo, nella zona presidiata da Dimarco, alto un metro e 75. Arnautovic, dall’alto dei suoi 192 centimetri, ha sovrastato Dimarco e di testa ha battuto Radu. Verso la fine del tempo, l’azione si è ripetuta identica: Barrow da sinistra, Arnautovic ancora svettante su Dimarco, conclusione però innocua. Prezzi che si pagano quando si sceglie un centrale difensivo di statura normale. Con Bastoni, in panchina per un affaticamento, forse Arnautovic non avrebbe segnato, ma d’altra parte Dimarco all’inizio della ripresa è stato l’interista più spingente e in generale risultano essere stati cinque i suoi tiri. Qualcosa ha dato e qualcosa ha tolto".