Inter, c’è il Bologna dopo il Real: stop di un mese per un giocatore di Miha

L'allenatore dei rossoblù ha perso un calciatore per infortunio: ecco il report ufficiale dopo la seduta odierna

Dopo l'esordio in Champions League contro il Real Madrid, l'Inter affronterà il Bologna per la 4a giornata di Serie A. Ecco il report ufficiale del club rossoblù dopo l'allenamento odierno: "All’indomani della vittoria sul Verona la squadra ha ripreso ad allenarsi: seduta defaticante per i titolari di ieri sera, lavoro in campo per gli altri. Differenziato per Jerdy Schouten. Gli esami cui è stato sottoposto Micheal Kingsley hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale destro, con tempi di recupero di circa un mese", si legge.