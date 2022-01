Bologna-Inter, c’è la data del recupero: si attende il via libera dalla Uefa

Rossoblu e nerazzurri rimangono in attesa di conoscere se e quando potranno nuovamente affrontarsi: il punto

Bologna-Inter, in programma ieri allo stadio Dall'Ara, non è mai iniziata, ma non è ancora finita: in caso di recupero futuro, ci si interrroga ora sulla data. Il Corriere dello Sport propone una soluzione: "Però, si può anche trovare un aspetto positivo nel caos che si è creato. Gli stop, infatti, finora hanno coinvolto soltanto due squadre che partecipano alle Coppe Europee: Inter e Atalanta. E, per quanto riguarda, gli uomini di Inzaghi, tenuto conto che la prima sfida con il Liverpool si disputerà il 16 febbraio, si può già dare per scontato che il match con il Bologna verrà recuperato il 22 o il 23, ovvero nel secondo slot per l'andata degli ottavi di Champions. Ci vorrà il via liberà dell'Uefa per giocare in uno di quei giorni, ma con fischio d’inizio in pomeridiana non ci dovrebbero essere problemi".