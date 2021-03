Bologna, Mihajlovic: “Simy importante per il Crotone come Lukaku per l’inter”

Le parole del tecnico dei rossoblu in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così della sfida che attende i suoi: "Ora con Cosmi sarà una battaglia, noi dobbiamo farci trovare pronti per quello. Il Crotone ha una squadra che gioca bene, ha giocatori che possono metterci in difficoltà e un attaccante che ha fatto 12 gol, ovvero Simy. Fare 12 gol in una squadra che ha 15 punti vuol dire avere la stessa importanza che ha Lukaku nell'Inter. Non li possiamo sottovalutare, è una squadra di tutto rispetto. Poi ci sarà un motivo se hanno 15 punti, non li faccio diventare più forti di noi, ma non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento mentale e se questo sarà giusto avremo molte possibilità di vincere la partita".