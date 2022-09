Bologna, panchina di Mihajlovic in discussione: decisione tra oggi e domani

La panchina di Sinisa Mihajlovic è in discussione. Sono ore di riflessione, quelle che seguono il pareggio esterno di La Spezia. I tre punti raccolti nelle sfide con Lazio, Verona, Milan, Salernitana e Spezia e un bottino globale di 10 sconfitte, 10 pareggi e 5 vittorie nel 2022, portano la dirigenza a riflettere sull'allenatore, che oggi non ha potuto dirigere l'allenamento in programma per motivi personali.