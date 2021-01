Il Bologna vuole Andrea Pinamonti. Il club felsineo è finito sulle tracce dell’attaccante dell’Inter, che in questa stagione ha accumulato appena 45 minuti in 3 presenze agli ordini di Antonio Conte.

La società emiliana è alla ricerca di una punta e l’attaccante nerazzurro piace tanto. Come riferisce Tuttosport, tuttavia l’operazione non è semplice perché in casa Inter le uscite sono bloccate, proprio come le entrate.