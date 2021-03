Grande rimonta del Bologna, sotto di 2 gol vince 3-2: Crotone battuto

Gol e spettacolo nel secondo anticipo dalle 28esima giornata di Serie A

Gol e spettacolo nel secondo anticipo dalle 28esima giornata di Serie A. Allo stadio Ezio Scida è il Crotone a partire forte finendo il primo tempo in vantaggio per 2-0. Nella ripresa la scossa per il Bologna che ribalta il risultato grazie alle reti di Soumaoro, Schouten e Skov Olsen.