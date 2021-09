UFFICIALE – Bologna in ritiro dopo il ko contro l’Empoli: il comunicato

Dopo il ko per 4-2 contro l'Empoli, la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic andrà in ritiro verso la gara con la Lazio

Bologna in ritiro dopo il ko per 4-2 contro l'Empoli. Lo ha comunicato il club rossoblù attraverso una nota ufficiale diramata in questi minuti: "Da domani la squadra sarà in ritiro. I rossoblù nella giornata di domani si alleneranno a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli", si legge. Sinisa Mihajlovic aspetta una svolta dalla squadra verso il prossimo impegno di campionato contro la Lazio.