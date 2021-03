Serie A, il Bologna torna a vincere: Sampdoria battuta 3-1, Mihajlovic sorride

I rossoblu si impongono grazie alle reti di Barrow, Svanberg e Soriano: ai blucerchiati non basta il gol di Quagliarella

Il Bologna vince il lunch match domenicale della ventisettestima giornata di Serie A: i rossoblu si impongono per 3-1 contro la Sampdoria, salendo a quota 31 punti in classifica. Padroni di casa in vantaggio al 27' grazie al colpo di testa di Barrow, ma gli ospiti pareggiano 10 minuti più tardi con Quagliarella. Poco prima dell'intervallo gli uomini di Mihajlovic tornano avanti con Svanberg, nella ripresa chiude i conti Soriano.