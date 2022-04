Sansone: “Radu? Non so se ha toccato la palla. Dispiace, spero possa reagire”

L'attaccante del Bologna è tornato sull'errore compiuto dal portiere dell'Inter che ha propiziato il suo gol

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma è tornato sul gol segnato mercoledì sera contro l'Inter, propiziato da un clamoroso errore di Radu: "L'azione è stata talmente veloce che non mi sono accorto se Radu ha toccato la palla o no, io per sicurezza l'ho spinta dentro. In quel momento ho esultato, ma mi dispiaceva un po' per l'errore suo, è un collega e quindi penso che dopo la partita non è bello essere massacrato. Spero che possa reagire il più presto possibile".