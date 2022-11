Bologna, Thiago Motta in conferenza: “Punizione secondo gol inesistente. L’Inter…”

Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo la gara con l'Inter raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza

Daniele Vitiello

Triplice fischio di Inter-Bologna. Thiago Motta, allenatore degli emiliani ed ex nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Non c'era quella punizione che ha portato al gol di Dimarco. Abbiamo iniziato bene, quell'episodio ha cambiato tantissimo. Fallo inesistente. Dopo lì, tutta responsabilità mia. Non siamo rimasti in partita e questa è responsabilità mia, qualcosa da migliorare per le prossime partite".

Cosa succede nella testa di una squadra dopo aver subito un gol come quello?

"La responsabilità è mia perché è difficile subire decisioni contrarie in un ambiente in cui è già difficile giocare. Già i cartellini di prima rendevano diversa la partita, ma da quel momento non avremmo dovuto perdere la testa. C'era tempo da giocare, questa è una cosa su cui migliorare. Sabato cercheremo di fare la nostra miglior partita".

Colpa tua anche per le due sostituzioni a fine primo tempo?

"Non erano un messaggio per pensare già alla prossima partita. Non volevamo perderlo, né soprattutto farlo come oggi. Solo da adesso abbiamo la testa sul Sassuolo".

Inter ancora in lotta per il campionato?

"Per me sì. Ha grande qualità e lotterà fino alla fine".

La sostituzione di Medel era perché lo hai visto troppo nervoso?

"Per il giallo preso, sì. Ci sono situazioni che succedono in campo non facili da gestire, ma Gary è un giocatore esperto e deve gestirle meglio per giocare fino alla fine".