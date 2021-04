Le rivali – Bologna, contro l’Inter Skov Olsen e Svanberg mettono il turbo

Per la partita contro l'Inter, Sinisa Mihajlovic e il Bologna contano anche e soprattutto sul grande stato di forma di Skov Olsen e Svanberg

Per la partita contro l'Inter , Sinisa Mihajlovic e il Bologna contano anche e soprattutto sul grande stato di forma di Skov Olsen e Svanberg, in grande spolvero con le proprie nazionali. Scrive Tuttosport:

"Contro l’Inter ci saranno anche loro. Skov Olsen è al top, non è mai stato così bene. Due assist nella partita contro la Moldavia, due gol contro l’Austria (...) Svanberg è in linea con le grandi giocate delle ultime partite di campionato. Nella sfida del Dall’Ara sono pronti a mettere il turbo (...). Skov Olsen però potrebbe cominciare in panchina. Gli impegni ravvicinati con la nazionale, per quanto esaltanti hanno comunque inciso sul suo stato di forma. Perfetto, sì. Ma nessuno a Casteldebole vuole tirare troppo la corda (...)".