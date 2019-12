U16, Bonacina: “Stiamo addosso ai ragazzi. Dimostrano valori forti, quelli dell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Under 16 nerazzurra Gabriele Bonacina ha parlato così della prima parte di stagione dei suoi: “E’ andata bene, abbiamo cominciato dal ritiro a conoscere i ragazzi, che hanno dimostrato grande voglia di lavorare e di rivalsa. In campionato siamo andati in crescendo, tutti si sono espressi sul campo e hanno mostrato grande sacrificio e miglioramenti. Tutti noi siamo attenti anche alla crescita fuori dal campo dei ragazzi: seguiamo tutte le dinamiche, dal convitto alla scuola. Stiamo loro addosso, ci teniamo che vengano educati come sono: stanno dimostrando valori forti, quelli dell’Inter. E’ fondamentale l’aspetto ludico: tutte le proposte hanno questa finalità, in modo che i ragazzi lavorino divertendosi. Poi possiamo costruire meglio la squadra, un elemento fondamentale. Il 2020? La base è voler crescere: abbiamo fatto un ottimo inizio, è la base per fare ancora meglio”.