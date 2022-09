Bonan: “L’assenza di Brozovic peserà molto per l’Inter. In questi anni…”

"Brozovic resta un insostituibile dell'Inter, Asllani è una curiosità, ma l'Inter in questi anni è dipesa troppo dalle giocate del croato. Questo è il rischio che si corre quando ci si affida a un regista. E' un giocatore di grande qualità, ha visione di gioco e personalità, è un punto di riferimento anche dal punto di vista emotivo. Sarà una perdita importante. Quanto l'Inter dipenderà da Lukaku? La stagione di una squadra dipende sempre tanto da quella dei suoi attaccanti, non a caso le difficoltà in avanti dei nerazzurri sono dipese dalla sua assenza. Dopo un anno come quello trascorso da lui al Chelsea, doveva ritrovare la giusta condizione e si è fatto male. Ci vuole pazienza".