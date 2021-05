Bonan: “Inter? La faccia di Zhang alla festa mi ha preoccupato. Era quella di uno che…”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte, tema caldo in casa Inter

"Sarebbe peccato se Conte andasse via dall'Inter, perché secondo me se rimanesse i nerazzurri potrebbero dire la loro anche in Champions League. Rispetto all'addio alla Juventus mi sembra la situazione sia diversa. In questo caso, mi pare ci sia un suo sano realismo. Conte sa che non può pretendere chissà cosa dal mercato. Mi ha preoccupato la faccia di Zhang alla festa scudetto, era quella di uno che era vagamente imbarazzato per risposte forse non desiderate da dare all'allenatore a breve".