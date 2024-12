Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare le vittorie di Milan e Juventus in Champions, Alessandro Bonan ha parlato così:

"La specialità di Fonseca è il contropiede e sta prendendo tutti in contropiede ogni volta, con le parole post Atalanta, eccessive contro l'arbitro, e anche in contropiede contro la Stella Rossa. Se fosse un giornalista avrebbe centrato l'argomento, il problema per lui è che è l'allenatore del Milan. Quando l'allenatore mette in piazza difficoltà eclatanti, rischia di subire conseguenze. Accetto l'analisi di Fonseca, è intellettualmente onesta ma se penso al ruolo dell'allenatore, che a volte decide in maniera ipocrita di difendere pubblicamente la squadra e lavare i panni sporchi nello spogliatoio, ecco Fonseca ha scientemente deciso di prendersi questo rischio per provocare una reazione ai suoi"