Bonan: “Inter davanti al Milan per valore della rosa. Per lo scudetto…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così della corsa scudetto: “Per il valore della rosa, era giusto Inter prima e Milan secondo in classifica in questo momento. Poi ci sono altri fattori e il Milan merita il primato oggi, ma è ancora tutto da giocare”. I nerazzurri dopo il ko di Bologna sono a 2 punti dalla vetta della classifica.