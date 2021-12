Bonan: “L’Inter soffrirà col Torino. Può risultare importante questo giocatore”

Così Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato verso la sfida di questa sera dell'Inter contro il Torino

Così Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato verso la sfida di questa sera dell'Inter contro il Torino: "Per l’Inter mi aspetto una partita terribile, con grande sofferenza. Il Torino non ti fa giocare, ci sarà qualcuno a bloccare Brozovic e Calhanoglu. Vidal potrebbe risultare per questo molto importante. Il Torino è una squadra cresciuta tantissimo, ha un giocatore forte dietro come Bremer, si sta completando come formazione. Il problema del Toro non è il gioco, ma chi fa gol. E soprattutto è una squadra che fa giocare male".