Bonan: “Ipotizzando l’Inter che sarà, avrà questo centrocampo. Nainggolan? Non si capisce…”

Tra le pagine dell’edizione odierna de Il Foglio, Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport e conduttore de “L’Originale”, ha parlato così di Radja Nainggolan, il cui futuro all’Inter è ancora incerto: “Ce l’ha l’Inter ma non sa se è il caso di trattenerlo, è un classico mediano di lusso, con visione di gioco e di porta. Si butta nel traffico del centrocampo con lo spirito del samurai e il tocco di un pittore, e in quello dell’attacco con la pistola nel fodero, pronta a sparare proiettili fortissimi e precisi. Non si capisce il motivo della ritrosia di Conte ad accettarlo nel gruppo, se non per quella chiacchierata tendenza del belga a guardare troppo la luna, vivendo la notte come il giorno.

Inclinazione a cui sarebbe avvezzo anche Vidal, e in questo senso, il duetto della movida, preoccuperebbe Conte. Non sapendo se ciò sia vero, ci fidiamo con distacco del pettegolezzo, anche se questo non ci sposta di un centimetro, visto che sul campo sia Naiggolan che Vidal si mostrano sempre lucidi come due professori. Ipotizzando l’Inter che sarà, mettiamo Radja a centrocampo, insieme a Barella, Sensi e lo stesso Vidal. Trovate voi le posizioni, anche se sembra un gioco facile, viste le caratteristiche dei quattro. Sono tutti di gamba forte (Sensi un po’ meno), corsa, tecnica e carattere (Sensi un po’ meno). Problemi di convivenza tattica non se scorgono, a meno che Conte non voglia giocare con il playmaker basso davanti alla difesa, il classico volante sudamericano, cosa che non risulta agli atti del suo gioco”, si legge.