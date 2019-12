Bonan: “L’Inter mi piace e sarà protagonista del mercato. Kulusevski con Conte…”

“Secondo me l’Inter sarà protagonista del mercato. Kulusevski? Incontrerà la resistenza del Parma che proverà a trattenerlo, lo vuole tenere ma ricordiamo che non è di proprietà del Parma. Vediamo cosa mette sul piatto l’Inter ma l’Inter punta molto su Kulusevski, è un giocatore importante e rappresenta il prototipo del centrocampista moderno, può giocare anche da mezzala con Conte. E’ un giocatore fisico ma anche tecnico, oggi è un giocatore da tenere in grande considerazione. A me l’Inter piace perché è estremamente concreta e somiglia al suo allenatore. La rosa deve essere ritoccata, Conte vuole altri giocatori: l’Inter verticalizza subito, gioca sulle punte che si trovano a meraviglia. A volte dico paradossalmente che potrebbe anche mancare il centrocampo perché tende al lancio in verticale ed è efficace”.