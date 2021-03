Bonan: “Eriksen, processo terminato. Ora è uno dei leader tecnici dell’Inter”

Il giornalista è intervenuto a Sky Sport per parlare del cambiamento di Eriksen e del gioco dell'Inter di Conte

"Eriksen non era fuori solo da un discorso tecnico, ma non era pronto. Si è inserito, anche da un punto di vista emotivo. Ha superato delle difficoltà anche grazie ai compagni che lo hanno iniziato a riconoscere come uno dei leader tecnici della squadra. Ora il processo di integrazione si è concluso ed è un tassello importante. L'Inter ha acquisito certezze che prima non aveva. L'Inter quando riparte in contropiede è spettacolare".