"Poi c'è anche la gioventù, l'Italia ha una spinta, un entusiasmo diverso. Forse manca quel fantasista in grado da solo di risolvere questioni, ma non c'è in Italia. In questo calcio semplice, abbiamo giocatori importanti. Faccio fatica a trovare giocatori come Dimarco tra tutte le altre Nazionali, con questa capacità che ha di attaccare, di usare un piede sinistro che ce l'hanno in pochi come lui ma anche di difendere, di fare tutta la fascia. Poi degli incursori come Tonali e Frattesi in attesa del ritorno di Barella, poi c'è Ricci che è un razionale, Fagioli è più dinamico, c'è da vedere chi dei due sia più funzionale"