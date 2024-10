"Un possibile cambio anche in difesa dove il sacrificato dovrebbe essere Alessandro Bastoni che anche all’Olimpico ha mostrato qualche sbavatura. Al suo posto al centro della difesa, a comandare i movimenti, dovrebbe giocare Alessandro Buongiorno, sempre più sicuro anche in conseguenza delle lezioni di Conte al Napoli. Pochi cambi mirati, insomma, per non stravolgere una squadra bella e possibile che vuole mantenere la testa solitaria del girone a prescindere da quello che succederà in contemporanea in Belgio-Francia".