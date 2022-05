Bonan: “Scudetto? Tutto aperto. Mi sbilancio su Sassuolo-Milan e dico che…”

Il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Milan all'ultima di Serie A

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Milan all'ultima di Serie A: “Inter e Milan? Può succedere qualunque cosa. Il vantaggio non è poco, 2 punti, ma mi sbilancio e sono sicuro che il Sassuolo farà una partita importante contro i rossoneri. Per questo dico che per lo scudetto è tutto da vedere”.