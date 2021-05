Bonan: “Zhang dovrà tranquillizzare Conte. L’Inter non ha punti deboli”

Il pensiero del giornalista negli studi di Sky Sport a proposito di ciò che in casa nerazzurra si dovrà verificare a breve

Ospite di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato dell'ormai imminente incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Questo quindi il pensiero sul futuro dell'Inter: "Non dobbiamo dimenticare il valore del marchio Inter, una grande realtà del calcio mondiale che non si può tradire perdendosi dietro i nomi. Non ci fossilizziamo troppo sul calciomercato. Nel colloquio tra Zhang e Conte deve emergere un realismo di fondo che porti però in ogni caso a tranquillizzare l'allenatore, altrimenti non c'è futuro per lui all'Inter. La squadra ha funzionato talmente bene che non riesco a trovarne un punto debole".