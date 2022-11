Bonanni: “Inter, la Champions dà consapevolezza. Milan? Mina vagante”

"Contento per le italiane ma soprattutto per il Milan. Se pure quelle in EL e Conference dovessero riuscire, avremmo comunque tutte in Europa. Il Milan l'ho visto impaurito nel primo tempo, gli altri correvano tanto ma nel secondo tempo ha chiuso la pratica in pochi minuti. Sono contento per Pioli e Maldini ha dimostrato ancora una volta col rinnovo di credere nel progetto dell'allenatore, che è il suo".