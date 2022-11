Bonanni: “Roma? Mou senza Champions fallirebbe. In un anno e mezzo…”

A parlare del Mondiale e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni. Questo il pensiero a proposito dell'operato di José Mourinho alla Roma fino a questo momento: "Penso che i tifosi non stiano criticando il gioco, Roma è una piazza particolare e difficile ma in un anno e mezzo Mou ha riportato un trofeo e tutti quanti hanno voglia di continuare su questa squadra. Hanno preso dei giocatori importanti, non ha mai giocato con i giocatori presi in estate ma sta facendo quello che doveva fare".