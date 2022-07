Bonanni: “Skriniar-Bremer? Inter, il mercato si complica. Sullo Scudetto…”

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà' per parlare di mercato e non solo.

"Il Mondiale sarà una manna dal cielo per tutti, ma dire oggi che può lottare anche per lo Scudetto la vedo difficile. Ci sono squadre nettamente più attrezzate. Non posso pensare che la Juve non sarà così vicina per lottare per il titolo".