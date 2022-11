GdS – Ex Inter, Bonazzoli può cambiare squadra a gennaio: ci pensa il Monza

Un ex Inter per l'attacco del Monza: il nome è quello di Federico Bonazzoli, classe '97 attualmente in forza alla Salernitana. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "I brianzoli stanno cercando un giocatore offensivo adatto al calcio di Palladino e l'attaccante della Salernitana sembra infilarsi perfettamente nell'abito tattico dell'allenatore del Monza e non solo. [...] Bonazzoli ha firmato un contratto fino al 2026 l'estate scorsa con la Salernitana che lo ha rilevato dalla Sampdoria per una cifra attorno ai 5 milioni. Logico che i campani non vogliano mettersi a bilancio una minusvalenza, pertanto è allo studio una formula che potrebbe soddisfare tutti, calciatore compreso".