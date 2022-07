Bonazzoli, quasi fatta per il suo ritorno alla Salernitana: le cifre dell’accordo con la Samp

"La società granata ha trovato un accordo con la Sampdoria per il costo del cartellino sui 4,5 milioni di euro e ora è al lavoro per limare gli ultimi dettagli con il giocatore. L'attaccante italiano è atteso a Salerno per l'inizio della prossima settimana, operazione in dirittura d'arrivo". L'Inter ha il 20% sulla rivendita e potrebbe così così guadagnare poco meno di un milione.