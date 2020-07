Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Mario Boni, ex cestista e grande tifoso dell’Inter, ha commentato la vittoria dell’Inter in casa del Parma. “Ho visto l’ultima partita dell’Inter da mettersi le mani nei capelli. Una formazione non proprio ideale. Poi però se pensi al gol mangiato da Gagliardini (col Sassuolo, ndr) l’allenatore lì ha poco da fare“.

(Tutti Convocati)