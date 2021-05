Boni: “Mou-Roma colpo al cuore. Inter-Conte? Sono preoccupato”

Intervenuto a Tutti Convocati, Mario Boni, ex cestista e tifoso dell'Inter, si è detto preoccupato di un possibile addio di Antonio Conte

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Mario Boni, ex cestista e noto tifoso dell'Inter, si è detto preoccupato di un possibile addio ai nerazzurri di Antonio Conte:

"Quando c'è stato l'annuncio di Mourinho alla Roma per me è stato un colpo al cuore. Su Conte sono preoccupato, l'unica cosa che mi conforta è che difficilmente troverebbe uno stipendio da 12 milioni da qualche altra parte in Europa".