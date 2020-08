Boni: “L’Inter deve intervenire soprattutto in mezzo al campo. Conte? Non credo che se…”

Mario Boni, ex cestista e grande tifoso dell’Inter, è intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, e ha commentato la decisione di Conte e l’Inter di proseguire insieme: “Non credo che se avesse lasciato l’Inter, Conte avrebbe trovato un altra panchina così prestigiosa e vogliosa di vincere in tempi brevi. Credo che questa vicenda non potesse che finire in questo modo. Credo che l’Inter debba intervenire soprattutto in mezzo al campo. E’ difficile che un allenatore cambi il credo di un tecnico, dovrà essere brava la società ad assecondare i desideri di Conte“.

(Tutti Convocati)