Boniek: “Per lo scudetto le favorite sono Inter e Napoli. Spalletti può…”

Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Diabolico e il Divino”, l'ex giocatore dice la sua sulla lotta scudetto

Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Diabolico e il Divino” su New Sound Level, Zbigniew Boniek ha parlato della corsa scudetto. Per l'ex giocatore Inter e Napoli sono le favorite per la vittoria finale.

"Spalletti secondo me è l’allenatore giusto per la piazza napoletana, hanno tutto per puntare a vincere. Hanno una squadra equilibrata e di qualità e credo che Spalletti possa dargli quella continuità che è così difficile da trovare in piazze come Roma e Napoli per l’entusiasmo trascinante della gente. Secondo me per lo scudetto le favorite sono Inter e Napoli".