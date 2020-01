Boniek: “L’Inter sta tenendo in piedi il campionato. Rispetto agli anni scorsi la Juve…”

L’ex attaccante polacco di Juventus e Roma, Zbigniew Boniek, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io – Lo Sport: “La Juve è un poco rallentata, di questi tempi, negli anni scorsi, aveva già una decina di punti di vantaggio. A tenere in piedi il campionato è l’Inter, giocatori e società, che riescono a fronteggiare la Juventus; le altre più o meno. E’ un campionato sempre interessante, le partite sono sempre difficili, a confronto degli altri tornei è problematico affrontare le squadre piccole, non è mai scontata la vittoria. Il campionato italiano è il più difficile d’Europa e abbiamo la prova: è venuto Cristiano Ronaldo, che segnava gol su gol in Spagna, e qui ha molte più difficoltà“.