Boniek: “Mondiale ogni due anni? Idea di malati di mente. Superlega? Non volevano…”

Le parole del presidente della Polonia: "Se vogliono fare la Superlega perché non gestiscono soldi, vogliono soldi da gestire tra di loro e non dividerli"

Zibi Boniek , vicepresidente dell'Uefa e presidente della federcalcio polacca, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato così di diversi argomenti, partendo da Jose Mourinho alla Roma: "Mourinho può dare un target diverso: la Roma ha bisogno di essere internazionale. Mourinho può dare qualcosa, non gli manca niente: la squadra è equilibrata, la tiene bene. A me sembra che il problema della Roma è la mancanza di un uomo di grande esperienza in difesa che guidi i giovani: Mou può anche andare anche in pressing, ma dietro ci vogliono difensori esperti. Se ci fosse Koulibaly, sarebbe tutta un'altra squadra.

Mondiale ogni due anni? Esce da una casa di malati mentali: non esiste. Se lo fai, non c'è spazio per altre competizioni. E poi non puoi fare più le qualificazioni: allora le nazionali devono sciogliersi. Wenger? Gli voglio bene, ma ha dormito male. Superlega? Oggi è la Champions League: se vogliono fare la Superlega perché non gestiscono soldi, vogliono soldi da gestire tra di loro e non dividerli. Oggi i soldi che raccoglie la Champions sono uguali o superiori a quelli della Superlega, solo che vanno divisi tra tutto il mondo del calcio. Se si fa una competizione senza merito sportivo, non la guardo più: la Champions League oggi è la Superlega. Se la facevi 15 anni fa, il fondatore era la Stella Rossa".