Boniek: “Napoli da Scudetto? Inter avanti, ma tutto è possibile”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore ha parlato dell'importanza di Zielinski e delle chance scudetto del Napoli

«Il Napoli, grazie anche a lui, gioca davvero un bel calcio. Come i cavalli bisogna vedere come arriverà allo sprint per lo scudetto, se avrà tutti gli uomini migliori disponibili e in forma. Vedo l’Inter una incollatura più avanti, ma tutto è possibile».