Boniek: “Inter e Milan meritano uno degli stadi più belli d’Europa”

In collegamento a Sky Sport, Zbigniew Boniek ha parlato così del nuovo stadio di Inter e Milan: “San Siro? In Italia in generale il campionato è più difficile che nel resto d’Europa, ma come infrastrutture qualcosa manca, gli stadi sono vecchi e non sono molto adeguati. San Siro vecchio era bellissimo, adesso se bisogna fare il nuovo non vorrei dar giudizi, non saprei dire il progetto. Inter e Milan, Milano, meritano uno degli stadi più belli d’Europa”, le sue parole.