Zbigniew Boniek, ex attaccante polacco della Juventus, ai microfoni di sport.fakt ha parlato di Piotr Zielinski e della sua decisione di lasciare il napoli per trasferirsi a parametro zero all'Inter: "Gli ultimi mesi difficili al Napoli? Questo potrebbe essere un problema per la nostra Nazionale, perché l'allenamento non sostituirà mai la partita, e lui non gioca regolarmente a Napoli. Fisicamente non sarà al massimo, il ct Probierz dovrà affrontare in qualche modo questa situazione.