Massimo Bonini, allenatore ed ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così di Euro 2024: “Bene o male sono sempre le stesse squadre ad arrivare in fondo. La Spagna ha un vivaio incredibile, con tanti giocatori di livello. Forse l’Olanda è una sorpresa, dato che sta tornando a quell’idea di calcio totale che l’ha sempre caratterizzata. Per l’Italia forse Spalletti pare troppo allenatore per fare il selezionatore. C’è stata grande confusione in campo, nessuno aveva idee sul da farsi. È stato molto brutto vedere una squadra che non ha mai reagito”.