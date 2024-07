"Per me è motivo di orgoglio essere qui presente per ritirare un premio importante e rappresentare una società gloriosa, un punto di riferimento, per i traguardi raggiunti, per il palmares. Oggi siamo qui a compimento di un'annata straordinaria, che ha vinto la vittoria di Supercoppa e Scudetto della seconda stella, che è un motivo di grandissimo orgoglio. Rappresentiamo il territorio della Lombardia, non solo di Milano. Se da una parte evidenziamo che ci sono nove società professionistiche in Lombardia, di cui ben cinque in Serie A, un quarto del campionato, dall'altro quattro sono di proprietà straniera e questo deve far riflettere. Non c'è più il modello di mecenatismo tipico della mia generazione, meno male che sono arrivati i capitali stranieri. Questo premio è una prova tangibile del lavoro svolto, rappresentiamo un gruppo sociale importante, di ragazzi e ragazze perché anche il mondo femminile è importante e sta lavorando tra mille difficoltà"