Boninsegna: “Bellugi? Un burlone, il primo a sdrammatizzare e a dire la battuta giusta”

Roberto Boninsegna, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del suo ex compagno all’Inter e in Nazionale, Mauro Bellugi, costretto nei giorni scorsi all’amputazione delle gambe: “Non lo sapevo, non ci credo. Mauro era un burlone. Ci faceva sempre ridere. Ogni allenamento uno scherzo. Il primo a sdrammatizzare una sconfitta. A dire la battuta giusta negli spogliatoi. Quella che stemperava la tensione. E in quell’Inter i caratterini non mancavano“.

Si può parlare anche di amicizia?

“Si deve. Nonostante la differenza di età. Non ci frequentavamo tanto fuori dal campo. Io uscivo con Cinto (Giacinto Facchetti ndr), il Baffo (Sandro Mazzola) e Bertini. Lui con i più giovani Bordon e Oriali“.

Mai un litigio?

“Mi faceva impazzire quando nella nostra area si metteva a fare i pallonetti. Gli dicevo: guarda Mauro se prendiamo gol. E lui: ma io ho i piedi di un attaccante. Il bello è che aveva ragione. Grande tecnica la sua“.