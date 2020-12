Boninsegna racconta Bellugi: “È su di morale. Professionista esemplare, era…”

Bonimba ha raccontato Mauro Bellugi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “L’ho appena sentito e l’ho trovato su di morale. Ha un atteggiamento positivo. Bene così, forza Mauro, ti aspettiamo“.

Dopo la notizia dell’amputazione delle gambe a causa del Covid-19 al suo ex compagno di squadra, l’ex attaccante dell’Inter ha rilasciato un’intervista alla Rosea: “Completo, bravo nel gioco aereo e anche nell’impostazione. Aveva velocità e anticipo, era fisicamente forte, grintoso ma anche corretto. Aveva la tecnica di un attaccante, ma a volte esagerava, voleva fare i pallonetti, la giocata di fino, magari uscire dall’area palla al piede. Si cercava qualche rischio di troppo e io allora lo minacciavo: ‘Guarda che se prendiamo gol, tu ti metti a correre…’. Aveva le qualità per fare lo stopper (io sono all’antica, non lo voglio chiamare difensore centrale) ma anche il libero. Ma secondo me era meglio da stopper“.

Bonimba aggiunge: “Un professionista esemplare? Certo, non si perdeva un allenamento, era sempre puntuale e disponibile con i compagni”. E un protagonista dello scudetto nerazzurro del 1971: “Con lui in mezzo alla difesa ci sentivano al sicuro”.

Poi il passaggio al Bologna, con Bonisegna che se lo ritrova in campo da avversario: “Un fastidio unico giocare contro di lui, mi parlava in continuazione, scherzava, mi provocava, cercava di distrarmi. E fuori dal campo com’era? Un simpaticone, uno che amava gli scherzi, un tipo imprevedibile”.