Boninsegna: “Inter, Dybala insieme a Lautaro. Io alla Juve? Non volevo andarci”

Le parole dell'ex bomber: "L'Inter incontra la Juve in un momento di grande spolvero. Sarà molto dura, anche se spero di sbagliarmi"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Roberto Boninsegna, doppio ex di Juventus e Inter, ha parlato così del Derby d'Italia di domani sera: «E' paragonabile a una grande classica come la Milano-Sanremo, ma sarà una corsa a eliminazione: chi perde dice addio alle ultime chances di rimonta-scudetto. Io alla Juve? All'inizio non ci volevo andare, a Torino. Mi sentivo una bandiera inamovibile nerazzurra. Dissi al presidente Fraizzoli: "Alla Juve ci andrà lei". Ma la società aveva già deciso. E ai tempi non c'erano molte possibilità di trattare. Dovetti accettare. Oggi dico: "Meno male". In bianconero ho trascorso tre anni splendidi, in una società che era anche una famiglia eccezionale. Due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa di cui conservo ancora il trofeo in miniatura».